Фальков: иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве по проекту "СКИФ"

В Минобрнауки рассказали о работе над источником синхротронного излучения под Новосибирском.

Мировое научное сообщество проявляет большой интерес к сотрудничеству с российской стороной в рамках проекта установки "СКИФ". Такое заявление на пресс-конференции перед журналистами сделал глава министерства по образованию и науке Валерий Фальков. Чиновник выступил в центре ТАСС.

Это будет новейший источник синхротронного излучения, Россия в этой области займет лидирующие позиции. Планируем в текущем году провести ряд международных встреч для обсуждения взаимодействия. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Напомним, что Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" представляет из себя уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения "четыре плюс". В ускорителе происходит движение частиц по траектории кольца в вакууме. Траекторию им задают мощные электромагниты. Строительство объекта ведется с 2021 года под Новосибирском. Создание источника синхротронного излучения будет завершено в 2023 году. При этом научные исследования будут происходить уже с 2024 года.

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Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

