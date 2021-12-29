Минстрой изучит возможность продления программы семейной ипотеки

Юрий Гордеев рассказал о восстребованности программы.

Минстрой России изучит возможность продления государственной программы семейной ипотеки при ключевой ставке не более 6%. Об этом чиновникам на заседании комиссии "ЕР" по защите материнства, детства и поддержке семьи рассказал заместитель главы профильного ведомства в сфере строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

Предоставляется семьям, у которых родился первый и последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа востребована, я думаю, что мы будем рассматривать возможность ее продления. Юрий Гордеев, замглавы Минстроя РФ

Напомним, что федеральная программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена в начале 2018 года по указанию российского президента Владимира Путина. Изначально она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года появился второй или последующий ребенок. Сейчас программа распространяется также на семьи, у которых родился первый малыш. Кредит по ипотеке можно оформить до 31 декабря 2023 года.

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Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия

