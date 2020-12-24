Факелы Ростральных колонн зажгут в День России

Впервые газовое пламя на Ростральных колоннах зажглось 23 июня 1957 года.

В понедельник 12 июня жители страны будут отмечать День России. В честь праздника в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Огни будут украшать город с 12 июня 12.00 до 14.00, а также с 22.00 до 02.00 13 июня. Отметим, что факелы Ростральных колонн зажигают только в дни городских и всероссийских праздников.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, впервые газовое пламя на Ростральных колоннах зажглось 23 июня 1957 года. Традиция зажигать факелы на Стрелке Васильевского острова существует уже более 65 лет.

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Фото: пресс-служба Смольного