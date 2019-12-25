Файзулин оценил перспективы Соболева в "Зените"

В нынешнем сезоне нападающий забил пять голов за сине-бело-голубых.

Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Виктор Файзулин оценил перспективы Александра Соболева стать основным форвардом сине-бело-голубых. Его слова приводит "РБ Спорт".

По словам экс-игрока, ему сложно судить о шансах 28-летнего форварда стать основным после ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры. При этом Файзулин отметил, что считает Соболева хорошим нападающим.

Лично я считаю Соболева хорошим нападающим. Виктор Файзулин, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, Александр Соболев играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах и забил пять голов.

Фото: Piter.tv