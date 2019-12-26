Facebook разоблачила сеть аккаунтов, связанных с "российской разведкой"

Также в одном ряду с российскими – учетные записи из Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

Соцсеть Facebook объявила о том, что удалены более 70 аккаунтов, 20 сообществ и 10 публичных страниц, не соответствующих правилам сервиса "политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств".

Российские аккаунты, утверждает соцсеть, публиковали данные о военной операции РФ в Сирии, вопросах притеснения этнических меньшинств в Крыму и авиакатастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году. Facebook утверждает, что удаленные страницы каким-то образом связаны с службами внешней разведки РФ.

Владельцы некоторых их страниц выдавали себя за гражданских журналистов-стрингеров.

Ранее мы сообщали о том, что посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о Второй мировой. В посольстве обратили внимание на статью польского посла в Берлине Анджея Пшилебского, которая опубликована в газете Markische Oderzeitung. Напомним, что в ней говорилось о том, что Советский Союз был главным выгодоприобретателем от войны с Третьим рейхом.