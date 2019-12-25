Её получат только те серверы, на которых хранятся персональные данные граждан России.

Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию. Об этом пишет РБК.

Об этом говорится в плане по восстановлению экономики России, утверждённом на прошлой неделе.

Накануне планировалось, что отсрочку иностранным социальным сетям дадут до 30 октября 2022 года, что было им выгодно.

Отсрочку предоставят только для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан России, а также для систем бронирования авиабилетов. Эту информации подтвердили в пресс-службе российского кабмина.

Ранее вещатели предложили регулировать видео в интернете по правилам ТВ.

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