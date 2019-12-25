Вещатели предложили регулировать видео в интернете по правилам ТВ

Это социальные сети, новостные агрегаторы, онлайн-платформы.

Вещатели предложили регулировать видео на видеоплощадках в интернете по правилам телевидения. Предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, пишет РБК.

Речь идёт о правилах размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и прочих правилах, которые распространяются на телевизионный продукт, но не почти не контролируются на интернет-площадках. Это социальные сети, новостные агрегаторы, онлайн-платформы, которые по многим факторам можно отнести к СМИ, однако соответствующего статуса они не имеют.

Ранее Иван Ургант раскрыл теорию заговора о Лукашенко и Навальном.