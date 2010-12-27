Facebook добавит функцию распознавания лиц пользователей

В данный момент социальная сеть уже тестирует эту технологию.

В социальной сети Facebook появится дополнительная функция. Компания вводит технологию распознавания лиц пользователей.

Ожидается, что данная функция облегчит восстановление доступа к своей странице. Об этом сообщает портал Techcrunch.

Отмечается, что опция на данный момент доступна не для всех. В данный момент ее тестируют. Благодаря ей пользователь сможет восстановить свой аккаунт, если забыл пароль, только с того устройства, с которого уже заходил в свою страничку.

Совсем скоро любой пользователь, оказавшийся в непростой ситуации со входом на свою страницу, сможет воспользоваться данной функцией наравне c SMS-оповещением.

Помимо этого, ожидается, что данную технологию будут использовать в новом смартфоне от Apple — iPhone X.

В компании также добавили, что опасения пользователей они понимают, однако большинству людей будет все же проще подтвердить свою личность фотографией, чем вспоминать пароль.

Фото: simpalsmedia.com