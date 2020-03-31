Фабрику-кухню у Московских ворот превратят в деловой центр

Трехэтажное здание 1936 года постройки на Московском проспекте ждет редевелопмент. Инвестор планирует открыть бизнес-парк «М114» с офисами и ресторанами к концу 2027 года.

Историческое здание бывшей фабрики-кухни вблизи станции метро "Московские ворота" обретет новую функцию. Проектная компания "М.Г.Прайват Реконстракшн№ раскрыла детали приспособления объекта культурного наследия под современное коммерческое использование.

Заказчиком преобразований выступает ЗПИФ "Комбинированный "Базовые инвестиции-М"", находящийся под управлением УК "РУСКАПИТАЛ". Правообладателем строения значится "Союз Девелопмент", приобретший постройку весной 2025 года.

Площадь будущего бизнес-парка под лаконичным названием "М114" составит 6,5 тысячи квадратных метров. В трехэтажном объеме распределение функций сложится следующим образом: нижний ярус отведут под заведения общепита, финансовые организации и торговые точки. Верхние этажи займут офисные резиденты. Финиш строительных работ намечен на конец 2027-го.

Архитектурный облик здания создали в предвоенный период Евгений Катонин и Евгений Соколов. В годы блокады строение подверглось значительным разрушениям, восстановительный этап стартовал в 1944-м. Спустя шесть лет здесь начал функционировать Ленинградский пищевой комбинат Московского района, позже переименованный в Комбинат детского питания и пищевых концентратов. В минувшем десятилетии предприятие окончательно остановило производственные процессы.

Фото: пресс-служба КГИОП.