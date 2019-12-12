Фабрику Ландрина на проспекте Римского-Корсакова признали памятником

Бывшее здание кондитерской фабрики Георга Ландрина в Адмиралтейском районе обрело охранный статус.

Комитет по охране памятников Петербурга включил в реестр объектов культурного наследия здание бывшей шоколадной фабрики Георга Ландрина. Промышленная постройка на проспекте Римского-Корсакова официально признана памятником регионального значения.

Историческое здание было возведено почти полтора века назад, в 1876-1878 годах, по проекту архитектора Августа Пуаро. Фасады выполнены в духе эклектики с характерными неоготическими деталями. Именно здесь располагалось производство купца Ландрина, который начал свое дело в середине XIX века с торговли монпансье и вскоре создал успешную кондитерскую империю.

Фабрика функционировала по первоначальному назначению вплоть до революции 1917 года. В советское время предприятие национализировали и переименовали, однако производственный процесс не останавливался вплоть до 1990-х годов. Как отметили в КГИОП, периметральная застройка комплекса удивительным образом сохранилась до наших дней без серьезных утрат и перестроек, что и обусловило его историко-культурную ценность.

Фото: пресс-служба КГИОП