Студия Артемия Лебедева разработает фирменный стиль "Крестов"

Фирменный стиль петербургских "Крестов" на Арсенальной набережной создаст студия Артемия Лебедева. Заказчиком выступает девелопер "КВС-Арсенальная". Об этом сообщила пресс-служба компании "КВС".

Перед известной российской студией дизайна поставили задачу создать визуальную систему, способную бережно работать с наследием, не стирая историческую память, но при этом сформировать сильный, актуальны и узнаваемый образ городской среды.

"Кресты" — это не просто объект редевелопмента, а исторический маркер и узнаваемый символ Петербурга. Новый фирменный стиль станет ключевым инструментом переосмысления пространства, соединяя прошлое комплекса с его новой жизнью, заявил гендиректор группы компаний "КВС" Сергей Ярошенко. Артемий Лебедев с юмором прокомментировал начало работ: "Век воли не видать".

Согласно плану, спустя пять лет "Кресты" станут современным центром общественной, культурной и туристической жизни города, сохраняя при этом исторический облик. На территории комплекса откроют музей, гастрономическую улицу, гостиничный комплекс, площадки для проведения культурных мероприятий и общественные пространства.

В "КВС" отметили, что проект ориентирован на формирование новой точки притяжения жителей и гостей Северной столицы.

Ранее петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов".

Фото: "КВС-Арсенальная"