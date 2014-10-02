Иностранные СМИ захотели понять, что движет гражданами стран Запада, когда те решаются на переезд в Россию.

Многие выходцы из стран Запада переезжают в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с теми политическими и нравственными взглядами, которые прививают в их родных странах. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из иностранной газеты Financial Times, пообщавшаяся с этими людьми. В качестве примера издание приводит историю выходца из штата Аризона Дерека Хаффмэна, который стал участником специальной военной операции на стороне Москвы. Уточняется, что американец уехал в нашу страну еще в прошлом году со своей женой Деанной и тремя детьми, так как, по словам этого человека, "западное общество идет под откос".

В прошлом году российское руководство запустила программу предоставления виз иностранцам, разделяющим общие с Москвой ценности. Официальные лица из Кремля в интервью изданию Financial Times указали, что в рамках этой программы на визу ежемесячно подаются до 150 человек. Также депутат Государственной думы Мария Бутина заявила журналистам, что большинство из претендующих на визу – немецкие, американские и французские граждане. Газета также сообщила о немецком бизнесмене Якобе Пиннекере, который помогает выходцам из стран коллективного Запада переезжать в Россию. По его словам, он помог перебраться на территорию нашего государства около 60 людям, при этом сейчас властями заявки рассматриваются от еще более 600 человек.

Пиннекер говорит, что традиционные ценности в России естественным образом притягивают людей и стали причиной, по которой он решил остаться – вдобавок к тому, что в России он чувствует большую свободу для выражения своих взглядов. материал Financial Times

Также издание написало об американском работнике сферы IT Стивене Шорсе, переехавшем в РФ в 2024 году из-за недовольства культурой отмены в США. Сейчас мужчина снимает видеоблог о своем переезде.

