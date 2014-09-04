На Западе рассказали о том, что ВС РФ смогли поразить основные объекты оборонной промышленности Украины.

Вооруженные силы Украины в сентябре 2025 года смогли перехватить только шесть процентов баллистических ракет, выпущенных Россией. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Financial Times со ссылкой на аналитические данные, собранные из открытых источников Воздушно-военных сил киевского режима. Информация была получена при помощи британской организации Centre for Information Resilience (CIR). Авторы публикации заметили, что на текущий момент Москва ликвидировала основные объекты военно-промышленной инфраструктуры соседнего государства.

Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом - ред.)... Кампания (российских ударов - ред) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы. статья Financial Times

По словам действующих и бывших официальных лиц из Украины, в летний сезон текущего года были разрушены как минимум четыре завода, занимавшиеся изготовлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

FT: ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии.

