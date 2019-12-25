FT: ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии

Обсуждения начнутся 1 октября на саммите в Копенгагене.

Европейский союз готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в региональное сообщество, несмотря на негативную позицию Венгрии по этому вопросу. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации отметили, что Еврокомиссия предложила скорректировать собственные правила для того, чтобы обойти вето премьер-министра из Будапешта Виктора Орбана. Речь идет о том, что техническая проработка вопроса членства Киева и Кишинева в ЕС будет вестись в тематических группах даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Вопрос будет обсуждаться делегатами на саммите в Копенгагене 1 октября, куда съедутся политические лидеры из стран-членов ЕС.

Напомним, что национальное правительство Венгрии неоднократно говорило общественности о том, что не допустит поспешного присоединения Украины к Европейскому союзу, так как эта ситуация разрушит региональную экономическую систему и приведет к прямому вооруженному конфликту с Москвой. На саммите Евросоюза в Брюсселе от 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины. Этот документ должен был дать "зеленый свет" для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. Власти из Будапешта в тот же день опубликовали результаты референдума, в котором приняли участие более двух миллионов человек. Из них 95 процентов респондентов высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз.

