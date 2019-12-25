Западные СМИ рассказали, когда следует ждать соглашения между Москва и Киевом.

Украинские власти считают, что давление со стороны американского президента-республиканца Дональда Трампа вызвано желанием заставить киевский режим как можно скорее подписать мирный план по урегулированию регионального конфликта с Россией. Соответствующими данными с читателями поделились журналисты из иностранного издания Financial Times (FT) со ссылкой на местных чиновников. В СМИ заметили, что официальные лица из Белого дома ожидают, что коллеги с Банковой улицы подпишут разработанное совместно с Россией соглашение до 27 ноября.

В статье говорится о том, что мирный план состоит из 28 пунктов. Документ предусматривает серьезные уступки со стороны киевского режима. В настоящее время вашингтонская администрация работает в "агрессивном режиме" ради завершения кризисной ситуации на Украине до конца текущего года. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге проинформировала СМИ, что специальный посланник Стивен Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио в течение последнего месяца "тихо работали над мирным планом".

ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине.

Фото: pxhere.com