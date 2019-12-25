На Западе раскрыл планы коллективного Брюсселя в экономическом сотрудничестве с США.

Европейский союз рассчитывает пересмотреть условия торгового соглашения с вашингтонской администрацией после завершения президентского срока президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление своим читателям сделали авторы издания Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. В западном СМИ сообщили, что вопрос будет рассмотрен на встрече министров торговли стран Евросоюза, которая во вторник, 14 октября, пройдет на территории Дании при участии регионального комиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича. Известно, что несколько стран-членов ЕС сейчас настаивают на принятии оговорки о прекращении действия соглашения, в соответствии с которой договор с Белым домом по истечении срока утратит силу в том случае, если он не будет продлен сторонами.Еврокомиссия остается открытой к обсуждению темы.

Однако мы пока не знаем, как на это отреагирует Трамп. источник иностранного СМИ

Напомним, что 27 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент-республиканец Дональд Трамп договорились друг с другом, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15 процентов примерно на 75 процентов ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из региона, которые ранее угрожал ввести Белый дом. Европейский союз не будет взимать тарифы с американской продукции. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергетических ресурсов и покупать американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на общую сумму в 750 миллиардов долларов, а также инвестировать $600 миллиардов долларов в экономическую систему США.

Фото: pxhere.com