ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину

Капитан корабля отправил груз не в Италию, а в порт Южный у Одессы.

Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что преступники похищали ресурсы в Новороссийске. Незаконно они пытались транспортировать в соседнее государство порядка 80 тысяч тонн нефти.

Капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза. пресс-служба таможни РФ

Речь идет о командире танкера Altai. В порту Новороссийска мужчина загрузил 80 тысяч тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. После выхода из России корабль отправился по маршруту до Украины. Он выгрузил товар в порту Южный около Одессы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Ситуацию держит на контроле Центральная энергетическая таможня.

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