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ФСО: церемония развода караулов в Кремле 13 июля отменена

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В этот день ни пешие, ни конные караулы разводиться не будут.

Представители ФСО отменили церемонию развода караула у Кремля. Мероприятие не будет проводиться только 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

… развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет

комментируют ситуацию в ФСО

Причиной подобных мер стало проведение военной присяги военнослужащих нового призыва. Она запланирована именно на 13 число. В этот день через присягу пройдут прошедшие в Президентский полк.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко не обсуждает с Путиным объединение в одно государство.

Фото: Instagram/ppolk1005

Видео: YouTube/Pravda

Теги: кремль, почетный караул, президентский полк, присяга, развод караула, фсо
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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