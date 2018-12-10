ФСО: церемония развода караулов в Кремле 13 июля отменена

Представители ФСО отменили церемонию развода караула у Кремля. Мероприятие не будет проводиться только 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
… развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет
комментируют ситуацию в ФСО
Причиной подобных мер стало проведение военной присяги военнослужащих нового призыва. Она запланирована именно на 13 число. В этот день через присягу пройдут прошедшие в Президентский полк.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко не обсуждает с Путиным объединение в одно государство.
Фото: Instagram/ppolk1005
Видео: YouTube/Pravda
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