ФСО: церемония развода караулов в Кремле 13 июля отменена

В этот день ни пешие, ни конные караулы разводиться не будут.

Представители ФСО отменили церемонию развода караула у Кремля. Мероприятие не будет проводиться только 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

… развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет комментируют ситуацию в ФСО

Причиной подобных мер стало проведение военной присяги военнослужащих нового призыва. Она запланирована именно на 13 число. В этот день через присягу пройдут прошедшие в Президентский полк.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко не обсуждает с Путиным объединение в одно государство.

Фото: Instagram/ppolk1005

Видео: YouTube/Pravda