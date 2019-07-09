Лукашенко: мы не обсуждаем с Путиным объединение в одно государство

Лидер Белоруссии рассказал, что намерен плавно развивать отношения с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на постепенную, пошаговую интеграцию в отношениях с Россией. Политик добавил, что в свою очередь представители России тормозят переговоры по данному вопросу. Сейчас Лукашенко настроен на конкретику со стороны коллег. По его мнению, актуальных предложений следует достичь еще до встречи президентов друг с другом.

Если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время объявил Лукашенко

Глава государства добавил, что не планирует "ломать" договор о Союзном государстве. Проект полностью еще не реализован, но актуален и в настоящее время. Однако, никакой речи о возможном объединении в единую страну между политиками России и Белоруссии не идет. Такую позицию Лукашенко заявил во время встречи в минске с госсекретарем Григорием Рапотой.

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Видео:YouTube/ONT TV Channel