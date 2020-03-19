ФСИН создала оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Также ФСИН организует круглосуточный мониторинг ситуации по распространению инфекции.

Федеральная служба по исполнению наказаний создала оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании принято решение о создании оперативного штаба ФСИН России, - сказано в сообщении.

Задача оперштаба - координация подразделений УИС по вопросам профилактики и выявления этого заболевания.

В каждом регионе страны создадут аналогичные штабы. Также ФСИН организует круглосуточный мониторинг ситуации по распространению коронавируса.

Ранее Путин призвал обеспечить безопасность осужденных.