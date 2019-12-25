ФСБ заподозрила физика в продаже секретных данных за границу

Под подозрения попал 64-летний житель Томской области.

ФСБ заподозрила российского физика в продаже секретных данных за рубеж. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, в Томске пойман мужчина по имени Александр Луканин. Местного жителя силовики подозревают в попытке реализации иностранному государству российских засекреченных технологий. На данный момент известно, что о расследовании по делу о разглашении государственной тайны речи не идет.

В СМИ уточнили, что 64-летний ученый сотрудничал с Томским политехническим университетом, а также с институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН. Он исследовал источники питания ускорителей частиц, газоразрядных аппаратов. В сферу его деятельности также входило измерение зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.

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Фото: Piter.tv