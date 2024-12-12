ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта

На допросе мужчина рассказал о своих контактах с кураторами.

Российские силовые структуры задержали местного жителя из города Донецк за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля при министерстве обороны страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по ДНР.

.... Подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В надзорном ведомстве указали, что удалось предотвратить теракт и избежать жертв. Известно, что боевики киевского режима намеревались применить СВУ для подрыва машины военной полиции Во время допроса задержанный объяснил, что лично вступил в контакт с иностранными кураторами. Спустя несколько дней после общения украинец скинул исполнителю координаты с местоположением схрона с самодельным взрывчатым устройством. Этот аппарат мужчина должен был передать третьим лицам. Однако злоумышленника задержали во время попытки изъятия СВУ. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205.1 и пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ.

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР