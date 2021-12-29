ФСБ задержала замглавы Минздрава Челябинской области Александра Кузнецова

В Минздраве по региону прошли оперативные действия.

ФСБ России задержала заместителя главы Минздрава Челябинской области Александра Кузнецова. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Известно, что чиновник пойман в рамках расследования уголовного дела.

Действительно, Кузнецов задержан. Ему могут предъявить обвинение в превышении должностных полномочий. источник агентства

В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области подтвердили факт проведения оперативных мероприятий в управлении регионального Минздрава. Однако в СК отказались предоставлять другие комментарии по делу. Местные журналисты считают, что следователей интересует вопрос закупки медицинской техники и оборудования.

Напомним, что Александру Кузнецову 50 лет. В 1996 году мужчина закончил обучение в Челябинском государственном медицинском институте по специальности "Лечебное дело". В должности заместителя областного министра чиновник работает с 2013 года.

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Фото: Piter.tv

