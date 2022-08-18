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ФСБ задержала восемь членов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*

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Подозреваемыми стали мигранты из Центральной Азии.

ФСБ России задержала восемь членов межрегиональной и международной террористической ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещенная на территории России террористическая организация, признанная таковой с 2019 года решением Московского окружного военного суда). Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что оперативные мероприятия проводились в столице и Сибири.

В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность "Катиба Таухид валь-Джихад", задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии.

ЦОС ФСБ РФ

Силовики рассказали о том, что подозреваемые  финансировали террористические структуры в Сирии. Они также призывали совершать экстремистские действия на территории РФ. Во время задержания силовики изъяли у фигурантов расследования средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир"* (запрещенная на территории России террористическая организация).

Фото и видео: ЦОС ФСБ

Теги: мигранты, москва, регионы, сибирь, фсб, центральная азия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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