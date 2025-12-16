ФСБ задержала в трех регионах РФ готовивших теракты пособников спецслужб Киева

Силовики на Кубани, в Адыгее и Тюменской области пресекли противоправную деятельность злоумышленников.

Российские силовые структуры задержали на территории Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что злоумышленники планировали провести серию диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих нашего государства, а также волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Также криминальная деятельность была направлены против объектов местной транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В ФСБ отметили, что противоправная деятельность граждан была своевременно выявлена. У террористов изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, а также самодельные зажигательные устройства.

Оперативники установили, что в телефонах подозреваемых лиц находилась переписка с украинскими кураторами. Киевский режим предоставил исполнителям инструкции по проведению планируемых террористических акций. Сейчас в отношении фигурантов расследования возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 и части 2 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о приготовлении к теракту, незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также решается вопрос о ведении дела по статье 275 УК РФ за государственную измену.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России