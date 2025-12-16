ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Рыбинске

Украинские спецслужбы завербовали молодого человека через шантаж.

В Ярославской области задержали жителя Рыбинска при попытке заложить самодельное взрывное устройство на железнодорожном объекте. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, 23-летний россиянин сотрудничал со спецслужбами Украины. Его завербовали посредством шантажа за перечисление денег в адрес террористической организации.

Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы молодой человек начал выполнять поручения украинских кураторов.

В УФСБ добавили, что в ходе расследования правоохранители зафиксировали несколько эпизодов противоправной деятельности задержанного на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника Минобороны.

Фото: скриншот/УФСБ по Ярославской области