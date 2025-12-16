ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Рыбинске

В Ярославской области задержали жителя Рыбинска при попытке заложить самодельное взрывное устройство на железнодорожном объекте. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
В ведомстве уточнили, 23-летний россиянин сотрудничал со спецслужбами Украины. Его завербовали посредством шантажа за перечисление денег в адрес террористической организации.
Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы молодой человек начал выполнять поручения украинских кураторов.
В УФСБ добавили, что в ходе расследования правоохранители зафиксировали несколько эпизодов противоправной деятельности задержанного на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.
Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника Минобороны.
Фото: скриншот/УФСБ по Ярославской области
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