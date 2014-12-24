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ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб

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По данным ФСБ, задержанная "склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ".

Сотрудники ФСБ России задержали в Самаре пособницу украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным ФСБ, задержанная "склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ". Она использовала в качестве аргументов так называемые "интернет-ресурсы, которые дискредитировали ВС России". В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила теракт в Челябинске.

Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: задержание, пособники, самара, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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