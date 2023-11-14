ФСБ предотвратила теракт в Челябинске

Задержанный намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Челябинске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В опубликованном релизе отмечается, что задержанный являлся сторонником идеологии украинской националистической организации. Мужчина намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Также сообщается, что он собирался использовать для нападения самодельные зажигательные гранаты.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на теракт". Фигуранта дела направили в СИЗО.

Ранее мы сообщали, что в Северной Осетии задержали двоих подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр.

Видео: ФСБ России