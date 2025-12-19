ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов, работавших на Киев

Задержанные совершили поджоги релейных шкафов ФГКП "Крымская железная дорога" и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах полуострова.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма двух граждан, совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Подозреваемыми стали местные жители 1995 года рождения. Они считаются причастными к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов.

Силовики установили, что мужчины через Telegram установили контакт с сотрудником иностранных спецслужб. Под руководством украинского куратора они собирали и пересылали информацию противнику о дислокации на полуострове объектов российского министерства по обороне, а также критически важной инфраструктуры региона, передвижениях колонн боевой техники, результатах ракетных ударов Вооруженных сил Украины. Дополнительно злоумышленники поджигали релейные шкафы, принадлежащие ФГКП "Крымская железная дорога", а также оборудование базовых станций мобильной связи в Сакском и Симферопольском районах.

В отношении подозреваемых ведутся уголовные дела по статьям 205 и 205.3 УК РФ. Речь идет о террористическом акте и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сейчас по решению судебной инстанции фигуранты расследования арестованы на два месяца. Во время допроса они дали признательные показания. Один из подозреваемых указал, что однажды украинский куратор предложил ему за деньги поджечь релейные шкафы и вышки сотовой связи. Эти криминальные действия требовалось заснять на камеру с длительностью в нескольких секунд и в конце ролика сказать: "Крым - это Украина". Куратор скидывал точки, которые должны были пострадать. В общей сложности на гаджет исполнителя поступило пять таких заданий.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России