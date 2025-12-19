ФСБ показала видео с задержанным в Москве агентом молдавских спецслужб

Мужчина признался в сотрудничестве с иностранными спецслужбами из Кишинева.

Российские силовые структуры продемонстрировали через социальные сети кадры с задержанным в Москве агентом молдавских спецслужб. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В ведомстве отметили, что злоумышленник прибыл на территорию нашей страны ради выполнения задания в ущерб национальной безопасности России. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Оперативники изъяли у подозреваемого средства связи. В мобильном устройстве была найдена переписка с сотрудником спецслужбы из Кишинева. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По решению суда гражданин отправлен под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России