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ФСБ в Кабардино-Балкарии предотвратила серию терактов

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Опубликовано видео задержания терориста, который планировал совершить теракты отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.

ФСБ в КБР пресекла теракты и задержала мужчину, который планировать совершить террористические акции.

Сообщается, что сотрудниками ФСБ был обнаружен тайник с двумя готовыми взрывными устройствами в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР. Устройства были обезврежены на месте специалистами.

А затем был найден и задержан их хозяин. Им оказался житель республики, ранее судимый по статье террористической направленности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "террористический акт" и " Приготовление к преступлению".

Видео: ФСБ

Теги: кбр, новости россии, теракт, теракты в россии, терроризм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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