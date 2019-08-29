ФСБ в Кабардино-Балкарии предотвратила серию терактов

Опубликовано видео задержания терориста, который планировал совершить теракты отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.

ФСБ в КБР пресекла теракты и задержала мужчину, который планировать совершить террористические акции.

Сообщается, что сотрудниками ФСБ был обнаружен тайник с двумя готовыми взрывными устройствами в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР. Устройства были обезврежены на месте специалистами.

А затем был найден и задержан их хозяин. Им оказался житель республики, ранее судимый по статье террористической направленности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "террористический акт" и " Приготовление к преступлению".

Видео: ФСБ