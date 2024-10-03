ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

Также иностранцы планировали похитить ребенка.

Военная разведка Украины собирала данные о защищенности российско-литовского участка государственной границы для нелегальной заброски собственной агентуры. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. Специалисты ФСБ уточнили, что при пересечении территории страны задержаны шпионы, из киевского режима. Иностранцы осуществляли деятельность, направленную на нанесение ущерба национальной безопасности.

Сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ ЦОС ФСБ РФ

В профильном ведомстве отметили, что ради выполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы ГУР привлекли агента из числа украинских граждан. Мужчина собирал интересующие Киев сведения, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства разведки. Следственный комитет РФ по Калининградской области ведет уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

В Херсонской области задержали двух человек, подорвавших административное здание.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России