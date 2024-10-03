В Херсонской области задержали двух человек, подорвавших административное здание

Сотрудники ФСБ РФ раскрыли подробности о противоправной деятельности жителей нового региона страны.

Российские силовики задержали двух жителей из Херсонской области за совершение теракта, у злоумышленников также изъяты боеприпасы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по новому региону страны. Известно, что фигурантами расследования стали граждане 1994 и 1988 годов рождения.

Данными лицами в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти совершен подрыв здания муниципальной администрации с использованием ручных гранат. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В профильном ведомстве уточнили, что при задержании в оборудованном злоумышленниками тайнике оперативники нашли и изъяли две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовую шашку. Этот арсенал преступники планировали применить в последующих терактах. В отношении местных жителей ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В Севастополе задержали женщин, передававших Киеву секретные данные.

Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области