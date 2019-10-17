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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену

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Мужчина дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими кураторами.

Российскими силовыми ведомствами задержан сотрудник режимного предприятия, передававший разведке киевского режима информацию о подразделениях Вооруженных сил России. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено дело о государственной измене. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Злоумышленником оказался мужчина 1980-го года рождения. Он обвиняется в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам.

Задержанный установил и поддерживал контакт... За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России, которые могут быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения СВО.

ЦОС ФСБ РФ

Фигурант расследования задержан и помещен под стражу. Мужчина признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. В его отношении ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.

В ДНР мужчину лишили гражданства РФ за попытку работы на СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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