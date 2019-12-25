ФСБ задержала на Сахалине наркоторговцев с партией в 50 миллионов рублей

Трое подозреваемых арестованы.

ФСБ России и сотрудники Дальневосточной таможни задержали на Сахалине наркоторговцев с партией в 50 миллионов рублей. Об этом на официальном сайте рассказал заместитель главы таможни Евгений Сульдимиров. По информации от чиновника, в преступную организацию входили молодые люди в возрасте от 19 до 21 года. Он заказывали при помощи Интернета синтетические запрещенные вещества. Затем товар шел транзитом через Китай, Нидерланды, а также с материковой части РФ.

Силовики смогли перехватить за последние два месяца семь посылок с наркотиками. Общий вес товара составил шесть килограммов. Сбыть товар преступники намеревались на территории Сахалинской области. В отношении подозреваемых возбуждено девять уголовных дел. Они обвиняются в контрабанде и незаконном обороте запрещенных веществ.

Во время обысков силовики смогли обнаружить в лесу склад с наркотиками. В настоящее время трое фигурантов расследования помещены под стражу.

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Фото: dvtu.customs.gov.ru

