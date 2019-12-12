ФСБ задержала координатора покушения на Олега Царева

Мужчина дал признательные показания.

ФСБ России задержала жителя Ялты, который организовал по заданию Службы безопасности Украины слежку за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым. Мужчина также оборудовал тайник со "средствами поражения". Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства страны. Эксперт заметили, что говорят о результатах расследования, которые подтверждены показаниями очевидцев и средствами видеонаблюдения. Сейчас злоумышленник дал показания о своем сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

...Кординатором покушения на Царева О.А. является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым О.А., оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении. пресс-релиз ФСБ РФ

Во время обысков у подозреваемого оперативники нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с зарубежными кураторами, фотографии Олега Царева, схемы подходов к местам проживания и работы потерпевшего. По-прежнему сотрудники надзорного ведомства разыскивают исполнителя преступления.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости