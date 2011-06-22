ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ

Задержанный занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины.

ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Сотрудники ведомства задержали мужчину в ходе задержали в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР. Отмечается, что задержанный занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена в форме перехода на сторону противника".

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала россиянина, вступившего в подразделение украинских хакеров.

Видео: ФСБ России