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ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ

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Задержанный занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины.

ФСБ возбудила дело против уроженца Тверской области, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Сотрудники ведомства задержали мужчину в ходе задержали в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР. Отмечается, что задержанный занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена в форме перехода на сторону противника".

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала россиянина, вступившего в подразделение украинских хакеров.

Видео: ФСБ России

Теги: вооруженные силы украины, задержание, тверская область, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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