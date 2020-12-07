Сотрудники ФСБ поймали участника украинских "кибервойск" в Кемеровской области,

На территории Кемеровской области за государственную измену задержан участник украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую значимую российскую инфраструктуру России. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной рпесс-службы ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства заметили, что из-за преступной деятельности местного жителя произошло нарушение работоспособности объектов. Известно, что злоумышленником является гражданин страны, который вошел в состав группировки иностранных хакеров.
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине сведений об укреплениях в Крыму.
Фото и видео: Telegram / Телеканал "звезда"
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