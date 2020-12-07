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Сотрудники ФСБ поймали участника украинских "кибервойск" в Кемеровской области,

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На Кузбассе оценили работу хакера, работавшего на разведку Украины.

На территории Кемеровской области за государственную измену задержан участник украинских "кибервойск", который совершал  атаки на критическую значимую российскую инфраструктуру России. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной рпесс-службы ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства заметили, что из-за преступной деятельности местного жителя произошло нарушение работоспособности объектов. Известно, что злоумышленником является гражданин страны, который вошел в состав группировки иностранных хакеров.

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине сведений об укреплениях в Крыму.

Фото и видео: Telegram / Телеканал "звезда"

Теги: белово, госизмена, кемеровская область, кузбасс, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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