На Кузбассе оценили работу хакера, работавшего на разведку Украины.

На территории Кемеровской области за государственную измену задержан участник украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую значимую российскую инфраструктуру России. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной рпесс-службы ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства заметили, что из-за преступной деятельности местного жителя произошло нарушение работоспособности объектов. Известно, что злоумышленником является гражданин страны, который вошел в состав группировки иностранных хакеров.

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине сведений об укреплениях в Крыму.

Фото и видео: Telegram / Телеканал "звезда"