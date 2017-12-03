ФСБ задержала россиянина за передачу Украине сведений об укреплениях в Крыму

Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы по статье о госизмене.

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина за передачу Украине сведений об укреплениях в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

В опубликованном релизе отмечается, что подозреваемый был задержан в Севастополе. По данным ФСБ, в марте 2023 года россиянин занимался оборудованием оборонительных сооружений Крыма, но также собирал и передавал представителю ВСУ информацию об этих объектах с координатами. Решением суда мужчина был отправлен под стражу. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы по статье о госизмене.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ФСБ пресекла деятельность трех групп разведки Украины.

Видео: ФСБ России