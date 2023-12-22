ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

Ланзман Юваль стал фигурантом уголовного дела в России.

Гражданин Израиля 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ задержан на территории Краснодарского края за намерение вступить в Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы ФСБ России. Известно, что иностранец негативно отнесся к проведению Москвой специальной военной операции и политике российского руководство. В результате мужчина отправлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории РФ, анкетную и автобиографическую информацию в целях выступления в ряды этих структур, выполнения боевых задач на стороне киевского режима.

Задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г.р., вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против РФ. пресс-служба УФСБ РФ по Кубани

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Силовые структуры осуществили контролируемый выезд фигуранта расследования за пределы страны для дальнейшей отправки мужчины в еврейское государство. Дополнительно ему закрыт въезд на территорию РФ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости