Сотрудники ФСб уничтожили оружие израильского, американского, британского и шведского производства в ДНР.

На территории Донецкой Народной Республике российскими силовиками обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими солдатами при отступлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ по новому региону страны. Оперативники отметили, что в помещении находились девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 шведского производства.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Дополнительно в ведомстве предоставили видеозапись, на котором сапер показывает, где именно в частном доме было спрятано вооружение и как украинские военнослужащие установили мины. На месте происшествия было принято решение о ликвидации данного вооружения накладными зарядами.

Собака Ватсон помогла найти схрон ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.