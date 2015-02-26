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ФСБ задержала двух человек, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков

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Лаборатории с запрещенными веществами находились Смоленской и Владимирской областях.

Российские силовые структуры задержали двух человек, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотических веществ в особо крупных объемах. В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили, что запрещенный товар злоумышленники реализовывали при помощи Интернета. Подпольные лаборатории были организованы на территории Владимирской и Смоленской областях. В первом указанном регионе оперативники поймали местного жителя. У мужчины изъят N-метилэфедрон с массой более 55 килограммов и около 450 литров наркосодержащей жидкости.

В Смоленской области задержали местного жителя, у него изъяли в том числе N-метилэфедрон массой более 224 кг, около 11 тонн наркосодержащей жидкости и 30 млн рублей. 

пресс-служба УФСБ РФ 

В настоящее время подозреваемые отправлены под стражу. Им может грозить наказание за преступление по части 5 статьи 228.1 УК РФ в виде пожизненного срока заключения.

Мужчина переплыл Нарву, чтобы нелегально попасть из Эстонии в Ленобласть.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / РИА Новости

Теги: владимирская область, наркотики, пожизненный срок, смоленская область, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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