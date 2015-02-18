ФСБ задержала членов банды баталхаджинцев* в Москве, Чечне и Ингушетии

Операция проведена совместно с полицией и Росгвардией.

Российские силовые структуры при участии правоохранительных органов страны и Росгвардии задержали членов запрещенной на территории России экстремистской и террористической группировки "Батал-Хаджи"*. Соответствующее заявление журналистам от 30 декабря сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что во время обысков у подозреваемых лиц оперативники нашли большое количество огнестрельного оружия, снарядов и взрывчатых веществ. Сейчас в отношении злоумышленников ведется уголовное дело по статье за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Все изъятое оружие представители МВД отправили на криминалистическую экспертизу.

Известно, что в Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении еще 12-ти членов преступной группы. Общая численность последователей лидера криминальной группировки по неофициальным данным от Telegram-канала "112", составила около пяти тысяч человек. Корреспонденты данного СМИ уточнили, что на протяжении нескольких десятков лет члены ОПГ"кошмарят" население Кавказа, а с недавнего времени - и других регионов страны. Авторы "112" заметили, что на счету соучастников записаны многочисленные убийства, включая и сотрудников правоохранительных органов. Для примера они уточнили, что в 2019 году в Москве был застрелен начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Также появились данные о вероятной причастности аталхаджиннцев* к теракту, произошедшему в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области.

"Батал-Хаджи"* или баталхаджинцы - запрещенная на территории России террористическая группировка

Фото и видео: ЦОС ФСБ России