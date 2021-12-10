ФСБ задержала члена ОПГ, орудующей в Крыму

ФСБ России задержала члена организованной преступной группировки, орудующей на территории Крыма. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления силовой структуры. Известно, что мужчина пойман в Чечне. Сейчас он находится под арестом.
Сотрудники УФСБ установили и задержали на территории одного из регионов Российской Федерации участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске.
пресс-служба ФСБ по региону
Силовики считают, что гражданин России на полуострове произвел ряд тяжких злодеяний. В списке преступлений, в которых его обвиняют - убийства в составе ОПГ по предварительному сговору, с разбойным нападением с использованием оружия. В 2018 году фигурант расследования покинул регион, после чего длительное время скрывался от правосудия. После задержания в Чечне его этапировали обратно в Крым.
Неизвестные третий раз за месяц "заминировали" школу №27 на Васильевском острове.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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