ФСБ задержала члена ОПГ, орудующей в Крыму

Мужчина был этапирован из Чечни на полуостров.

ФСБ России задержала члена организованной преступной группировки, орудующей на территории Крыма. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления силовой структуры. Известно, что мужчина пойман в Чечне. Сейчас он находится под арестом.

Сотрудники УФСБ установили и задержали на территории одного из регионов Российской Федерации участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске. пресс-служба ФСБ по региону

Силовики считают, что гражданин России на полуострове произвел ряд тяжких злодеяний. В списке преступлений, в которых его обвиняют - убийства в составе ОПГ по предварительному сговору, с разбойным нападением с использованием оружия. В 2018 году фигурант расследования покинул регион, после чего длительное время скрывался от правосудия. После задержания в Чечне его этапировали обратно в Крым.

Неизвестные третий раз за месяц "заминировали" школу №27 на Васильевском острове.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

