ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ

Силовики пресекли незаконную деятельность 43 мастерских по модернизации оружия и изготовления боеприпасов.

Сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД провели операцию по задержанию 116 подпольных оружейников в 38 регионах страны. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным экспертов, фигуранты расследования причастны к преступной деятельности по возобновлению боевых свойств гражданских образцов вооружения, а также их реализации клиентам.

В общей сложности силовики изъяли из незаконного оборота оружия 383 единицы огнестрела отечественного и иностранного производства. Полностью прекращена деятельность 43 подпольных мастерских. Оперативные мероприятия состоялись за апрель и май текущего года в Москве, Петербурге, Дагестане, Ингушетии, Удмуртии, Калмыкии, Мордовии, Коми, Северной Осетии, Чувашии, Карелии, Татарстане, Хакасии, Крыму, а также в Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, на территории Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях, ЕАО.

Сотрудники ФСБ задержали в Чите планировавшего теракт исламиста.

Фото: Piter.tv