Злоумышленники восстанавливали оружие.

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах. Пресечена преступная деятельность 39 торговцев оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Подозреваемые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образов оружия. Мастера работали в 4 центрах, оснащенных оборудованием для модернизации оружия. Они также самостоятельно изготавливали боеприпасы. Оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, винтовки, пулеметы и револьверы. Найдено 11 осколочных гранат, 7 детонаторов, 3 тысячи патронов и более 11 кг взрывчатки.

В ближайшее время силовики примут процессуальные решения по итогам криминалистического исследования.

Ранее ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

