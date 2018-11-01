ФСБ: в Саратове предотвращен теракт в людном месте

Вооруженного преступника нейтрализовали.

Сотрудники ФСБ России предотвратили готовящийся теракт в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Согласно имеющейся информации, взрыв должен был произойти в месте массового скопления людей. Организацией трагедии занимались представители запрещенного на территории России "Исламского государства".

Оперативники рассказали, что местный житель купил средства поражения, а также компоненты, которые используют для создания самодельной бомбы. В гараже он создал подпольную лабораторию. По данным ФСБ, ранее мужчина дал клятву экстремистской организации в верности их идеалам и готовности действовать по приказу.

Отметим, что при задержании террорист пытался оказать сопротивление. Он был вооружен. Сотрудникам ФСБ пришлось нейтрализовать подозреваемого в целях безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что теракт в петербургском метро спонсировали из Турции.

Видео: YouTube/МВД ФСБ