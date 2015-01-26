В ФСБ отметили, что задержанный собирался лично присоединиться к боевым действиям против России.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания в городе Климовске Московской области россиянина, финансировавшего Вооруженных сил Украины. Согласно информации от российских силовых структур, гражданин планировал уехать на территорию соседнего государства для того, чтобы принять там участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Установлено, что в период с января 2024 по апрель 2025 года мужчина переводил денежные средства на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи противника. Следственный отдел ФСБ России по Московскому военному округу ведется против подозреваемого уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Сейчас фигурант расследования арестован.

В Барнауле предпринимателю вынесен приговор за незаконное производство алкопродукции.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России