ФСБ в Новосибирске задержала подозреваемого в попытках организации поджогов военкоматов

Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

ФСБ в Новосибирске задержала подозреваемого в попытках организации поджогов местных военкоматов. Об этом представители силовых структур региона рассказали журналистам. Известно, что пойман гражданин, который занимался поиском исполнителей преступлений по заданию "иностранных заказчиков".

Установлен безработный житель 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов области. Ирина Зеброва, пресс-секретарь ФСБ РФ по региону

В надзорном ведомстве добавили, что поджоги предполагалось совершить "с целью устрашения населения", а также склонения населения Новосибирской области к отказу от участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории Украины. В настоящее время фигурант расследования проходит по уголовному делу, включающему часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 205 УК России. По решению суда мужчина находится под стражей. Арест будет длиться два месяца.

ФСБ задержала вербовщика ИГ (запрещенная в России террористическая организация), действовавшего в Москве и Воронеже.

Фото и видео: ФСБ России