ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже

Мужчина дал признательные показания.

ФСБ России задержала вербовщика ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), действовавшего в Москве и Воронеже. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что подозреваемый оказался боевиком, который пропагандировал радикальное движение среди уроженцев Средней Азии.

ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность ИГ. пресс-служба ЦОС ФСБ

Спецслужбы пояснили, что 24-летний гражданин одной из стран Центральной Азии пытался вовлечь земляков по местам их трудовой деятельности в Москве и Воронеже к противоправной деятельности. Для идеологической обработки фигурант расследования использовал социальные сети и мессенджеры. Там он распространял запрещенные материалы о работе террористов на Ближнем Востоке. В его отношении ведется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1. На текущий момент в рамках допроса подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он направлен в СИЗО.

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Фото: Piter.tv